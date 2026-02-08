Власть в нескольких европейских странах, разжигающих вражду с Москвой, может вскоре смениться из-за отсутствия причин для конфликта с Россией. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире одного из Youtube-каналов .

Он назвал лидеров Евросоюза глобалистами, связанными с компанией BlackRock, чьи моральные принципы считает неприемлемыми. Макгрегор предположил, что избиратели скоро их выгонят, так как оснований для противостояния Европы с Россией просто нет.

Думаю, первым слабым местом, которое треснет по шву будет, вероятно, Великобритания. Возможно, с этого все и начнется. Франция пойдет туда же немного погодя. А немцы, думаю, не станут решать проблему, пока не поймут, что где-то еще происходит то же самое.

При этом Макгрегор выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине на российских условиях. Он заявил, что в военном плане решение о том, когда и как это произойдет, будет принято в ближайшее время.

Бывший советник Пентагона подчеркнул, что будущее развитие ситуации будет кардинально отличаться от того, что наблюдалось последние почти четыре года.

Ранее посол в Бельгии Денис Гончар сообщил, что в Европе проходит ускоренная милитаризация, население готовят к неизбежному вооруженному конфликту с Россией. По его словам, экономика ЕС переводится на военные рельсы.