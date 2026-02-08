Посол в Бельгии Гончар заявил, что европейцев готовят к войне с Россией

В Европе проходит ускоренная милитаризация, население готовят к неизбежному вооруженному конфликту с Россией. Об этом РИА «Новости» рассказал посол в Бельгии Денис Гончар.

«Европа стремительно милитаризируется, экономика переводится на военные рельсы, население готовят чуть ли не к неминуемому вооруженному конфликту с нашей страной. Подобная авантюрная и абсолютно безрассудная линия нам представляется крайне опасной и чреватой непредсказуемыми последствиями», — посол назвал эти процессы негативными.

Польша выразила намерение передать Украине истребители МиГ-29. В Европе этот шаг посчитали прямым втягиванием Варшавы в вооруженный конфликт с Россией. Выбранный польским премьер-министром курс назвали «самым катастрофическим решением в истории Евросоюза».