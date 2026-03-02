Скидки на проживание в люксовых отелях Дубая достигли 60%

В Сети распространяются новости об огромных скидках на проживание в отелях Дубая, якобы они достигают 60%. Причиной стала сложная обстановка из-за атак США и Израиля на Иран и ответных действий исламской республики.

Например, судя по тем данным, которые форсят сейчас в телеграм-каналах, скидки на проживание в Burj Al Arab Jumeirah составили 58%, в Raffles Dubai — также 58%.

Власти Дубая поручили отелям продлить проживание путешественников из-за отмены рейсов, сохранить для них те же условия, что и при первоначальном бронировании, и не выселять гостей.

«Отели в Дубае получили письмо от Департамента экономики и туризма эмирата с инструкциями оказать поддержку туристам, пострадавшим от отмен и задержек авиарейсов», — рассказали в АТОР.

Гостиницы должны максимально содействовать постояльцам, оказавшимся в сложных условиях из-за транспортных ограничений.