Скандальные слова Байдена о Второй мировой войне вызвали негодование в Крыму

Крымская межнациональная миссия назвала слова Байдена «политическим склерозом»

Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Высказывание президента США Джо Байдена о том, что американцы спасли мир от фашизма во Второй мировой войне, является примером «политического склероза». Об этом РИА «Новости» заявил председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Он сравнил перевирание фактов с инфекцией, которая появилась у некоторых зарубежных политиков, в том числе и у Байдена.

«Политический склероз стал своего рода инфекцией, поразившей умы и сознание американских и западных лидеров», — подчеркнул Смирнов.

По его мнению, Запад давно пытается исказить историю. Председатель Крымской межнациональной миссии добавил, что американский лидер и его союзники в итоге стали спонсорами современного фашизма, несмотря на слова Байдена о победе США во Второй мировой войне.

Ранее главу Белого дома раскритиковал депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он назвал Байдена политическим проходимцем и отметил, что тот оскорбил историческую память.

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