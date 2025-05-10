Скандального рэпера обнаружили мертвым в Германии

На 44-м году ушел из жизни немецкий рэпер иранского происхождения Дживар Хаджаб, выступавший под псевдонимом Xatar. Об этом сообщила газета Bild .

Журналисты отметили, что точное место смерти на данный момент неизвестно — тело музыканта нашли либо в Кельне, либо в Берлине. На текущий момент причина кончины исполнителя неизвестна. Прокуратура начала официальное расследование ЧП.

В течение своей жизни Xatar неоднократно сталкивался с проблемами с законом, в том числе оказался замешан в уголовном деле об ограблении автомобиля с драгоценностями и золотом на сумму 1,8 миллиона евро.

В начале апреля стало известно о смерти российского рэпера Паши Техника в больнице Таиланда. Врачи отключили музыканта от системы жизнеобеспечения. В конце марта Техника доставили в клинику и ввели в кому после тяжелого отравления.