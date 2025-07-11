Скандального евродепутата проверят на отрицание холокоста

Депутату Европейского парламента Гжегожу Брауну грозят три года тюрьмы за отрицание преступлений нацистов в Освенциме. Польская прокуратура начала проверку, сообщило издание Do Rzeczy .

«Окружная прокуратура Варшава-Средместье-Север проводит проверку в связи с отрицанием Гжегожем Брауном во время радиопередачи нацистских преступлений, совершенных в концлагере Освенцим», — заявило надзорное ведомство.

Брауна заподозрили в нарушении по статье 55 закона «Об Институте национальной памяти». Евродепутату грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

В прокуратуру пожаловалась Анна Мария Жуковская из «Новых левых». Браун в эфире радио Wnet заявил, что убийства в газовых камерах концлагеря Аушвиц-Биркенау являются фейком. Журналист Лукаш Янковский, который брал у него интервью, прекратил разговор, заявив, что всему есть предел. Общественность потребовала наказать депутата.

Это не первая скандальная выходка Брауна. Ранее он демонстративно потушил ханукальные свечи и напал на врача за проведенный аборт.