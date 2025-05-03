Скандальное заявление Трампа назвали попыткой создать новую американскую идентичность

Историк Спицын: Трамп сделал заявление о Второй мировой в пику глобалистам

Американский президент Дональд Трамп заявил о победе США во Второй мировой войне, чтобы ударить по своим противникам-глобалистам. На «фальсификацию истории» он решился для создания «новой американской идентичности», рассказал Ura.ru историк Евгений Спицын.

«Если ты выступаешь в пику глобалистам, тебе неизбежно надо создавать какой-то нарратив национальной истории», — отметил он.

Эксперт объяснил, что американские граждане никогда не праздновали 9 Мая, потому что для них главным театром боевых действий являлась война с Японией, а не с Европой.

В США отмечают 2 сентября, потому что в этот день произошла капитуляция японской армии, которая в сознании американских граждан ассоциируется с окончательной победой во Второй мировой войне.

Ранее Трамп заявил, что США якобы «сделали больше, чем любая другая страна», ради победы над нацизмом. По словам Трампа, американцы победили и в Первой, и во Второй мировой войне.