Скандал в Армении. Власти втайне захотели снести памятник героям Великой отечественной

В армянском городе Артике начали обсуждать демонтаж памятника советским героям. О таких планах заявил депутат армянского парламента Мгер Мелконян, его процитировало РИА «Новости» .

Мелконян сообщил, что местные власти тайно готовят перенос монумента, который долгие годы был символом вклада Армении в разгром фашизма.

Решение, по версии оппозиционного парламентария, местные власти приняли без публичных слушаний и информирования жителей Артика. Усомнился Мелконян и в законности демонтажа памятника времен Великой Отечественной войны.

Депутат назвал происходящее «системной атакой» на историческую память и армяно-российские отношения.

Депутат Мелконян утверждает, что на разработку проекта демонтажа монумента мэрия города выделила порядка 10тысяч долларов, притом еще два года назад. Перенос памятника уже летом 2025 года одобрил совет при армянском Минобразования.

Ранее в Армению снова начали подавать газ из России.