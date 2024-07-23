Скандал с застрявшим у берегов Франции фрегатом объяснили влиянием ЕС

Mor Glaz: отказ фрегату «Штандарт» во входе в порты показал слабость Франции

Фото: РИА «Новости»

Власти Франции под влиянием Евросоюза отказали российскому фрегату «Штандарт» с интернациональным экипажем во входе в свои порты. Председатель ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькани в беседе с РИА «Новости» назвал это проявлением слабости.

«У Франции теперь слишком мало власти. Сегодня вместо нас все решает Евросоюз. Это ухудшилось с начала конфликта на Украине. Эта ситуация вновь показала всю слабость Франции», — рассказал он.

Элькани от имени своей некоммерческой организации осудил декрет префекта департамента Финистера об отказе российскому фрегату во входе в местные порты. Глава Mor Glaz заявил, что французским властям не стоило идти на поводу у Евросоюза.

«Штандарт» с 17 членами экипажа из России, Франции, США, Израиля, Нидерландов и других стран не пустили в порт Бреста. Он встал на якорь недалеко от французского побережья, не имея возможности пополнить запасы еды и воды.

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