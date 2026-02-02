Главный извращенец в королевстве. Что скрывал и как расплачивается младший брат Карла III
Премьер-министр Великобритании Кит Стармер заявил, что младший брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен дать показания по делу Джеффри Эпштейна. Из-за дружбы с американцем экс-принц уже лишился титула и финансовой поддержки, пережил бездоказательные обвинения, что он сексуальный преступник, и ушаты помоев от любящих подданных.
Кто такой принц Эндрю
Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор, третий ребенок королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, родился в Лондоне 19 февраля 1960 года. Как и старшие брат и сестра — нынешний британский король Карл III и принцесса Анна — до пяти лет рос под опекой гувернантки. Затем пришло время оторваться от дома и учиться в пансионах.
Весной 1979-го принца зачислили в Королевский военно-морской колледж, где он получил специальность пилота вертолета. Кроме того, Эндрю прошел курс подготовки коммандос Королевской морской пехоты и получил зеленый берет. В 1982 году стал офицером 820-й военно-морской авиационной эскадрильи, приписанной к авианосцу Invincible.
Тут как раз началась Фолклендская война, боевой корабль должен был отправляться в зону конфликта. Правительство хотело оставить принца дома и попыталось списать на берег, но королева быстро дала по пэрам и сэрам рукам и отправила среднего сына сражаться.
Война продлилась всего три месяца, в это время Эндрю успел побывать на боевых вылетах. Дома получил назначение личным адъютантом маменьки.
Промаялся он в этой должности до 1987 года и снова вернулся в армию: был инструктором в вертолетной эскадрилье, служил офицером на эсминце, вертолетчиком фрегата, командовал минным тральщиком, снова пилотом.
В 2001 году принц дослужился до коммандера военно-морского штаба. Выступал спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям, представлял на торговых ярмарках и конференциях по всему миру, даже побывал в 2004-м в России. Словом, работал «свадебным генералом».
Дальше Эндрю просто накидывали звания раз в пять лет: в 2005 году — капитан, затем контр-адмирал. Последнее дали в 2015-м — вице-адмирал.
Первые скандалы с принцем Эндрю
Еще одноклассники в частной школе-пансионе заметили склонность Эндрю к непристойным шуткам, над которыми он безудержно радовался. Принца быстро наградили прозвищем the Sniggerer — Хихикающий. А на последнем году обучения стали звать уже Randy Andy — Рэнди-Энди (randy на британском сленге значит «сексуально ненасытный», «похотливый»).
Пресса вовсю разминалась на «принце-плейбое». Загулы прекратились после знакомства Эндрю с американской фотографом и актрисой Ку Старк.
Однако до свадьбы дело не дошло: после двух лет пылких отношений пара рассталась под давлением дворца. Наследник британского престола помыкался пару лет и, наконец, 23 июля 1986 года женился на подруге детства Саре Фергюсон.
Поначалу брак выглядел счастливым: жили спокойно, скоро родились две дочери, принцессы Беатрис и Евгения. Но не прошло и 10 лет, как стало известно о надвигающемся разводе.
Злые языки говорили, что причиной всему были частые отлучки принца по военно-морским делам. Примирение окончательно перечеркнули скандальные фото супруги и бизнесмена Джона Брайана.
Несмотря на это, Эндрю тепло отзывался о бывшей жене. Мало того, когда она влезла в многомиллионные долги, экс-супруг галантно их погасил, за что удостоился эпитета «рыцарь на белом коне».
Вот только принц был не единственным таким джентльменом: долги миссис Фергюсон гасил и друг семьи — американский финансист Джеффри Эпштейн. Да-да, тот самый.
Принц Эндрю и Эпштейн
Эндрю был знаком с Эпштейном с 90-х годов. Это аукнулось принцу в 2005-м, когда американца обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней.
Вирджиния Джуффре (она выступала под девичьей фамилией Робертс) заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами, включая наследника Винздоров.
Эпштейн пошел на сделку со следствием и получил 18 месяцев лишения свободы. Принц остался верен другу и не отвернулся. После освобождения Эпштейна несколько раз гостил у него в Нью-Йорке.
Тем временем миссис Джуффре не унималась и заявила, что у нее трижды были сексуальные отношения с принцем в Лондоне, Нью-Йорке и на острове Литл-Сент-Джеймс («остров Эпштейна»).
Женщина честно уточняла, что после разминки с принцем в столице Великобритании Эпштейн заплатил ей за услуги 15 тысяч долларов. Единственным доказательством стало фото Эндрю, Джуффре и подруги финансиста Гислейн Максвелл, хотя подлинность снимка не подтверждена. Позже некая Йоханна Сьоберг пожаловалась, что член британской монаршей семьи положил ей руку на грудь.
Букингемский дворец долго отмалчивался, но выпустил комьюннике, категорически отвергнув все обвинения. Кроме того, весной 2015 года суд Флориды велел убрать из публичного доступа все обвинения в сексуальных домогательствах против Эндрю. Но после смерти Эпштейна в 2019-м принца снова стали полоскать все мировые СМИ.
Наконец, его высочество решил выступить публично. В ноябре 2019 года в интервью Би-би-си он рассказал о дружбе с Эпштейном и опроверг утверждения о сексуальной связи с 17-летней. В числе прочего Эндрю уточнил, что во время одной из названных Джуффре дат был дома с дочерьми — отдыхал после вечеринки в PizzaExpress в Уокинге.
Принц также отметил, что Джуффре нагло врала во многих деталях: например, когда утверждала что он обливался потом. Вот только Эндрю, как и его мать Елизавета II, никогда не был замечен потеющим. Скорее всего, у них был наследственный ангидроз — нарушение потоотделения. Но эти резонные замечания публика пропустила мимо ушей.
Без титула и дома
Принцу предсказуемо не поверили. Спустя четыре дня после выхода программы в эфир пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Эндрю из-за скандала временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Это сработало как команда «фас». Спонсоры благотворительных фондов, которые основал принц, отзывали свою поддержку. Высокопоставленные чины армии и флота, еще недавно вешавшие на Эндрю медали, называли его позором для армии и требовали лишить военных званий. Активисты-общественники призывали экстрадировать в США.
Бывшие слуги делились воспоминаниями о жутком характере принца, хамских выходках, которые сходили с рук из-за сходило с рук вседозволенности с детства. Припомнили даже 72 плюшевых медведя в морской форме. У каждого было установленное место, и Эндрю даже в зрелом возрасте приходил в ярость, если игрушки оказывались не там, где нужно.
Сотрудника королевской охраны рассказал журналистам, что принц менял любовниц каждые два дня. А некоторые из знакомых вообще утверждали, что на званых обедах ширинка Эндрю была всегда расстегнута. Единственное, что не смогли поставить в вину, — алкоголь, наркотики и курение.
Массажистка Эмма Груенбаум поплакалась таблоидам, что Эндрю регулярно делал комментарии сексуального характера во время сеансов. Бывшая горничная Шарлотта Бриггс вспомнила, как в 1996 году ее укусил его норфолк-терьер, а принц «не расстроился». Зато отчитал, когда она не задернула должным образом тяжелые шторы в кабинете.
Рохан Сильва, бывший помощник Даунинг-стрит, объявил, что Эндрю использовал расистские выражения. Также экс-принца обвиняли, что 2011 году, во время гражданской войны в Ливии, он был «не только близким другом Саифа аль-Ислама Каддафи, но и приятелем осужденного ливийского оружейного контрабандиста Тарека Кайтуни».
В мае 2020 года объявили, что Эндрю навсегда оставил все общественные должности, а в январе 2022-го королева Елизавета II лишила среднего сына военной принадлежности и королевского покровительства. Позднее Карл III подтвердил, что его брат больше не будет использовать титул «Его Королевское Высочество» и «принц» в каком-либо официальном качестве.
Так он стал просто Эндрю Маунтбаттен-Виндзор — без званий и наград. Сыну королевы аннулировали членства в различных клубах, содрали памятные таблички в его честь на Фолклендских островах и в Северной Ирландии.
Даже разрешение на огнестрельное оружие и то отняли. Но самым болезненным было требование съехать из резиденции Royal Lodge — «Королевская Ложа».
От расстройства экс-принц начал заедать проблемы и быстро растолстел, что не добавило ему популярности. Попытки вернуться в форму с трудом довели вес до 95 килограммов.
Говорят, Эндрю планирует перебраться в усадьбу Сандрингем в Норфолке. Долгое время это было любимым местом Елизаветы II. Ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский, после ухода на пенсию в 2017 году обустроил там свою резиденцию.
Где сейчас принц Эндрю
Сейчас у бывшего принца серьезные трудности с деньгами: королевские выплаты перестали поступать. К тому же, узнав, что придется описывать свои половые органы под присягой, он психанул и выплатил Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов, лишь бы она отстала.
Никаких прямых доказательств насилия над несовершеннолетними так до сих пор никто и не предьявил. Есть только заявления пострадавших, которым ничего не мешает солгать. А то, что принц дружил с Эпштейном, встречался с ним и бывал на печально известном острове, он и сам не отрицает. Но вот свидетельством вины эти факты быть не могут.
На днях Минюст США ранее опубликовал электронные письма, согласно которым Эндрю более чем два года общался с Эпштейном после того, как в 2008-м финансиста признали виновным в сексуализированных преступлениях против детей. Также в документах есть фото, на которых экс-принц сидит на коленях и трогает за талию женщину на полу.
Также стало известно, что Эндрю мог встречаться с жительницей Красноярска Ириной. Девушка перебралась в США и много общалсь с Эпштейном, организовывала для него встречи с девушками, постоянно вовлекая в общение с Эпштейном все новых красавиц. Переписка продолжалась с 2009 по 2017 год.