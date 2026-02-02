Главный извращенец в королевстве. Что скрывал и как расплачивается младший брат Карла III

Премьер-министр Великобритании Кит Стармер заявил, что младший брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор должен дать показания по делу Джеффри Эпштейна. Из-за дружбы с американцем экс-принц уже лишился титула и финансовой поддержки, пережил бездоказательные обвинения, что он сексуальный преступник, и ушаты помоев от любящих подданных.

Кто такой принц Эндрю Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор, третий ребенок королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, родился в Лондоне 19 февраля 1960 года. Как и старшие брат и сестра — нынешний британский король Карл III и принцесса Анна — до пяти лет рос под опекой гувернантки. Затем пришло время оторваться от дома и учиться в пансионах.

Весной 1979-го принца зачислили в Королевский военно-морской колледж, где он получил специальность пилота вертолета. Кроме того, Эндрю прошел курс подготовки коммандос Королевской морской пехоты и получил зеленый берет. В 1982 году стал офицером 820-й военно-морской авиационной эскадрильи, приписанной к авианосцу Invincible. Тут как раз началась Фолклендская война, боевой корабль должен был отправляться в зону конфликта. Правительство хотело оставить принца дома и попыталось списать на берег, но королева быстро дала по пэрам и сэрам рукам и отправила среднего сына сражаться.

Фото: Королевская семья, принц Эндрю справа, прикрывает рукой рот. imago stock&people / www.globallookpress.com

Война продлилась всего три месяца, в это время Эндрю успел побывать на боевых вылетах. Дома получил назначение личным адъютантом маменьки. Промаялся он в этой должности до 1987 года и снова вернулся в армию: был инструктором в вертолетной эскадрилье, служил офицером на эсминце, вертолетчиком фрегата, командовал минным тральщиком, снова пилотом. В 2001 году принц дослужился до коммандера военно-морского штаба. Выступал спецпредставителем Великобритании по международной торговле и инвестициям, представлял на торговых ярмарках и конференциях по всему миру, даже побывал в 2004-м в России. Словом, работал «свадебным генералом». Дальше Эндрю просто накидывали звания раз в пять лет: в 2005 году — капитан, затем контр-адмирал. Последнее дали в 2015-м — вице-адмирал.

Фото: Авианосец Invincible возвращается после Фолклендской войны. Королевский военно-морской флот / Википедия

Первые скандалы с принцем Эндрю Еще одноклассники в частной школе-пансионе заметили склонность Эндрю к непристойным шуткам, над которыми он безудержно радовался. Принца быстро наградили прозвищем the Sniggerer — Хихикающий. А на последнем году обучения стали звать уже Randy Andy — Рэнди-Энди (randy на британском сленге значит «сексуально ненасытный», «похотливый»). Пресса вовсю разминалась на «принце-плейбое». Загулы прекратились после знакомства Эндрю с американской фотографом и актрисой Ку Старк. Однако до свадьбы дело не дошло: после двух лет пылких отношений пара рассталась под давлением дворца. Наследник британского престола помыкался пару лет и, наконец, 23 июля 1986 года женился на подруге детства Саре Фергюсон.

Фото: Поцелуй принца Эндрю и Саре Фергюсон в день свадьбы. IMAGO

Поначалу брак выглядел счастливым: жили спокойно, скоро родились две дочери, принцессы Беатрис и Евгения. Но не прошло и 10 лет, как стало известно о надвигающемся разводе. Злые языки говорили, что причиной всему были частые отлучки принца по военно-морским делам. Примирение окончательно перечеркнули скандальные фото супруги и бизнесмена Джона Брайана. Несмотря на это, Эндрю тепло отзывался о бывшей жене. Мало того, когда она влезла в многомиллионные долги, экс-супруг галантно их погасил, за что удостоился эпитета «рыцарь на белом коне». Вот только принц был не единственным таким джентльменом: долги миссис Фергюсон гасил и друг семьи — американский финансист Джеффри Эпштейн. Да-да, тот самый.

Военная подготовка явно хорошо сказалась на наследнике Винздоров: уже разменяв пятый десяток, Эндрю показал класс в дюльфере — спуске с высоты на веревке. Ради благотворительных сборов он 3 сентября 2012 года прилюдно спустился с 87-го этажа лондонского небоскреба The Shard на 20-й этаж, преодолев 250 метров. Позже принц признался: больше таких эскапад повторять не будет.

Принц Эндрю и Эпштейн Эндрю был знаком с Эпштейном с 90-х годов. Это аукнулось принцу в 2005-м, когда американца обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней. Вирджиния Джуффре (она выступала под девичьей фамилией Робертс) заявила, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн принуждал ее заниматься сексом с ним и другими мужчинами, включая наследника Винздоров. Эпштейн пошел на сделку со следствием и получил 18 месяцев лишения свободы. Принц остался верен другу и не отвернулся. После освобождения Эпштейна несколько раз гостил у него в Нью-Йорке. Тем временем миссис Джуффре не унималась и заявила, что у нее трижды были сексуальные отношения с принцем в Лондоне, Нью-Йорке и на острове Литл-Сент-Джеймс («остров Эпштейна»). Женщина честно уточняла, что после разминки с принцем в столице Великобритании Эпштейн заплатил ей за услуги 15 тысяч долларов. Единственным доказательством стало фото Эндрю, Джуффре и подруги финансиста Гислейн Максвелл, хотя подлинность снимка не подтверждена. Позже некая Йоханна Сьоберг пожаловалась, что член британской монаршей семьи положил ей руку на грудь.

Фото: То самое фото принца Эндрю с Джуффре и Максвелл / Википедия

Букингемский дворец долго отмалчивался, но выпустил комьюннике, категорически отвергнув все обвинения. Кроме того, весной 2015 года суд Флориды велел убрать из публичного доступа все обвинения в сексуальных домогательствах против Эндрю. Но после смерти Эпштейна в 2019-м принца снова стали полоскать все мировые СМИ. Наконец, его высочество решил выступить публично. В ноябре 2019 года в интервью Би-би-си он рассказал о дружбе с Эпштейном и опроверг утверждения о сексуальной связи с 17-летней. В числе прочего Эндрю уточнил, что во время одной из названных Джуффре дат был дома с дочерьми — отдыхал после вечеринки в PizzaExpress в Уокинге. Принц также отметил, что Джуффре нагло врала во многих деталях: например, когда утверждала что он обливался потом. Вот только Эндрю, как и его мать Елизавета II, никогда не был замечен потеющим. Скорее всего, у них был наследственный ангидроз — нарушение потоотделения. Но эти резонные замечания публика пропустила мимо ушей.

Фото: Принц Эндрю (справа) и еще один приятель Эпштейна Билл Гейтс. House Oversight Committee / www.globallookpress.com

Без титула и дома Принцу предсказуемо не поверили. Спустя четыре дня после выхода программы в эфир пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Эндрю из-за скандала временно отказался от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи. Это сработало как команда «фас». Спонсоры благотворительных фондов, которые основал принц, отзывали свою поддержку. Высокопоставленные чины армии и флота, еще недавно вешавшие на Эндрю медали, называли его позором для армии и требовали лишить военных званий. Активисты-общественники призывали экстрадировать в США. Бывшие слуги делились воспоминаниями о жутком характере принца, хамских выходках, которые сходили с рук из-за сходило с рук вседозволенности с детства. Припомнили даже 72 плюшевых медведя в морской форме. У каждого было установленное место, и Эндрю даже в зрелом возрасте приходил в ярость, если игрушки оказывались не там, где нужно.

Фото: Эндрю Маунтбеттен-Виндзор катается верхом в Беркшире, 17 января 2026 года. Marcin Nowak / www.globallookpress.com

Сотрудника королевской охраны рассказал журналистам, что принц менял любовниц каждые два дня. А некоторые из знакомых вообще утверждали, что на званых обедах ширинка Эндрю была всегда расстегнута. Единственное, что не смогли поставить в вину, — алкоголь, наркотики и курение. Массажистка Эмма Груенбаум поплакалась таблоидам, что Эндрю регулярно делал комментарии сексуального характера во время сеансов. Бывшая горничная Шарлотта Бриггс вспомнила, как в 1996 году ее укусил его норфолк-терьер, а принц «не расстроился». Зато отчитал, когда она не задернула должным образом тяжелые шторы в кабинете. Рохан Сильва, бывший помощник Даунинг-стрит, объявил, что Эндрю использовал расистские выражения. Также экс-принца обвиняли, что 2011 году, во время гражданской войны в Ливии, он был «не только близким другом Саифа аль-Ислама Каддафи, но и приятелем осужденного ливийского оружейного контрабандиста Тарека Кайтуни».

Были и те, кто заступался за принца. Его защищали бывшая возлюбленная Ку Стар и экс-супруга Сара Фергюсон.

В мае 2020 года объявили, что Эндрю навсегда оставил все общественные должности, а в январе 2022-го королева Елизавета II лишила среднего сына военной принадлежности и королевского покровительства. Позднее Карл III подтвердил, что его брат больше не будет использовать титул «Его Королевское Высочество» и «принц» в каком-либо официальном качестве. Так он стал просто Эндрю Маунтбаттен-Виндзор — без званий и наград. Сыну королевы аннулировали членства в различных клубах, содрали памятные таблички в его честь на Фолклендских островах и в Северной Ирландии. Даже разрешение на огнестрельное оружие и то отняли. Но самым болезненным было требование съехать из резиденции Royal Lodge — «Королевская Ложа».

Фото: Gjvtcnmt Royal Lodge. l94 / www.globallookpress.com

От расстройства экс-принц начал заедать проблемы и быстро растолстел, что не добавило ему популярности. Попытки вернуться в форму с трудом довели вес до 95 килограммов. Говорят, Эндрю планирует перебраться в усадьбу Сандрингем в Норфолке. Долгое время это было любимым местом Елизаветы II. Ее муж принц Филипп, герцог Эдинбургский, после ухода на пенсию в 2017 году обустроил там свою резиденцию.

Фото: Усадьба Сандрингем. IMAGO/Paul Marriott / www.globallookpress.com

Где сейчас принц Эндрю Сейчас у бывшего принца серьезные трудности с деньгами: королевские выплаты перестали поступать. К тому же, узнав, что придется описывать свои половые органы под присягой, он психанул и выплатил Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов, лишь бы она отстала. Никаких прямых доказательств насилия над несовершеннолетними так до сих пор никто и не предьявил. Есть только заявления пострадавших, которым ничего не мешает солгать. А то, что принц дружил с Эпштейном, встречался с ним и бывал на печально известном острове, он и сам не отрицает. Но вот свидетельством вины эти факты быть не могут.

Фото: Принц Эндрю с неизвестной женщиной. CAP/PLF / www.globallookpress.com

На днях Минюст США ранее опубликовал электронные письма, согласно которым Эндрю более чем два года общался с Эпштейном после того, как в 2008-м финансиста признали виновным в сексуализированных преступлениях против детей. Также в документах есть фото, на которых экс-принц сидит на коленях и трогает за талию женщину на полу. Также стало известно, что Эндрю мог встречаться с жительницей Красноярска Ириной. Девушка перебралась в США и много общалсь с Эпштейном, организовывала для него встречи с девушками, постоянно вовлекая в общение с Эпштейном все новых красавиц. Переписка продолжалась с 2009 по 2017 год.