Скандал на выборах в Румынии. Зафиксировали уже 140 нарушений

На президентских выборах в Румынии зарегистрировано 140 сообщений о возможных нарушениях. Об этом сообщила представитель МВД страны Моника Дажбог, ее процитировало РИА «Новости» .

Такое количество сообщений о вероятных нарушениях власти получили к концу рабочего дня. Однако часть данных не подтвердилась. Десять случаев находятся на стадии проверки, а семь были переданы в Центральное избирательное бюро и Постоянный избирательный орган.

Примерно 30 жалоб касались фотосъемки бюллетеней, что противоречит избирательному законодательству, еще около 20 — продолжения предвыборной агитации в день голосования.

Местные власти продолжают мониторинг избирательных участков и призывают граждан сообщать о нарушениях. Расследование по подтвержденным инцидентам продолжат после завершения голосования.

В Румынии проходит второй тур президентских выборов. Их называли поворотными в истории страны. За пост главы государства соперничают лидер ультраправой партии Джордже Симион и центрист Никушор Дан. Симиона уже вывели с одного избирательного участка — он пытался сделать заявление для прессы.