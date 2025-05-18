Кандидата в президенты Симиона вывели с избирательного участка в Румынии

Полицейские вывели кандидата в президенты Румынии и лидера националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона, а также фаворита отмененных в прошлом году выборов Кэлина Джорджеску с избирательного участка в Могошоая. После голосования политики хотели сделать заявления для прессы, но правоохранители потребовали покинуть помещение.

Силовик предупредил политиков о запрете на публичные высказывания в зоне голосования.

«Это нехорошо, то, что вы сейчас сделали», — заявил Симион, он вел трансляцию на странице в Facebook*.

После того как Джорджеску покинул здание, он сообщил представителям прессы, что его выбор — «христианская Румыния» и «семейные ценности».

В Румынии проходит второй тур выборов президента. Голосование стартовало во всех населенных пунктах страны. Первый тур выборов прошел 4 мая. Большинство голосов получили лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).

В Польше также стартовали президентские выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 22:00 по московскому времени. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов.

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