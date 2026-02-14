Скабеева посмеялась над словами Рютте о разговоре с украинским псом

Телеведущая Ольга Скабеева пошутила над рассказом генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что он поговорил в Киеве с псом-сапером Патроном, который служил в ВСУ. Ироничный комментарий она опубликовала в телеграм-канале .

«Во время своей поездки в Киев генсек НАТО открыл в себе дар понимать животных», — написала Скабеева.

Такую реакцию вызвали слова главы альянса во время конференции в Мюнхене. Он рассказал о встрече с псом по кличке Патрон во время поездки на Украину. Рютте заявил, что собака якобы посмотрела ему прямо в глаза и сказала: «Мы никогда не сдадимся». После этого генсек НАТО назвал Патрона ответственным псом и в некотором смысле героем своей страны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в психическом здоровье генсека НАТО. Она заподозрила у Рютте признаки синдрома информационной усталости.