СК заведет дело после осквернения советского памятника в Чехии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения памятника советскому солдату в Чехии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В СК отметили, что все обстоятельства произошедшего необходимо установить при взаимодействии с МИД России.

Председатель чешской общественной организации Kovčeg-Arha Анатолий Орлов ранее рассказал РИА «Новости» о случае вандализма в городе Теплице. По его словам, группа людей в ночь на 7 мая разбили памятник советскому солдату. Вандалы сбросили фигуру воина с пьедестала.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что чаще всего могилы бойцов Красной армии оскверняют на Украине, в Болгарии и Польше, писал RT. Она отметила, что киевский режим начал эксгумировать тела красноармейцев, назвав происходящее подлостью.