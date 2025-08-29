СК возбудит дело после осквернения могил советских воинов в Эстонии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения захоронения советских воинов в эстонском городе Кохтла-Ярва. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В СМИ сообщается, что в городе Кохтла-Ярве на северо-востоке Эстонии с помощью экскаватора снесли памятник и раскопали братскую могилу советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны», — уточнили в СКР.

Бастрыкин также поручил установить все обстоятельства произошедшего, взаимодействия с российским МИД.

До этого спецкор медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов сообщил, что власти Кохтла-Ярве варварским способом раскопали захоронение советских воинов. Ковш экскаватора просто «выкапывал оттуда все содержимое».