Массированные ракетные атаки ВС России по объектам энергетики вызвали энергокризис по всей территории Украины. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала .

Российские войска ударили гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по крупной электроподстанции на Западной Украине, используемой для получения электроэнергии из Евросоюза.

«Тем временем другие ракеты. <…> попали в различные электростанции по всей Украине. <…> Ситуация на Украине тяжелая, <…>, а в Киеве дела с электричеством обстоят совсем плохо», — отметил аналитик.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российские военные не наносят удары по соцучреждениям и жилым домам. Украинские боевики же всегда прицельно били по гражданским объектам на территории России.

Ранее президент Владимир Зеленский пожаловался на Мюнхенской конференции, что на Украине не осталось целых электростанций.