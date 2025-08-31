«На фото президенты смеются. „Ситуация“», — написала Скабеева.

Недавно Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией». Также он отметил, что с самого начала поддерживал Украину и будет продолжать работать в этом направлении.

По словам Алиева, республика не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией и никогда не потерпит агрессии в свою сторону. Кроме того, он похвастался совместными фотографиями, которые ему передал президент США Дональд Трамп. На одном из них глава Белого дома, Алиев и армянский премьер-министр Никол Пашинян пожимали друг другу руки.