Как Алиеву надуло в голову с Босфора: новые высказывания о России, Украине и диаспорах

Ильхам Алиев выступил с новой серией антироссийских высказываний: обвинил Москву в ухудшении отношений с Баку, специальную военную операцию счел «вторжением» и поддержал Киев. Но это еще не все: договорился политик и до того, что назвал присоединение Азербайджана к СССР «российской оккупацией». На Украине, вероятно, высказываниям потомка Гейдара Алиева очень обрадовались, хотя он, по сути, и плюнул в своего отца. Но давайте обо всем по порядку.

Что Ильхам Алиев сказал о России и СВО Площадкой для выступления Алиев выбрал новостной телеканал Al Arabiya. Полный текст беседы опубликовало агентство Azertag. Итак, по оценке политика, республика не несет ответственности за ухудшение отношений с Россией и никогда не потерпит проявлений агрессии или неуважения.

Напомнил он и о проведенных на Урале задержаниях участников преступной группы по делу о преступлениях прошлых лет. Во вселенной Алиева все это было «необоснованными нападениями на азербайджанцев в России».

По его мнению, Баку в контексте охлаждения отношений с Москвой отвечает «конструктивно и законно». Затронул он и тему Украины. По словам Алиева, Азербайджан с самого начала поддерживал Киев и будет продолжать делать это. «Мы с первых дней российского вторжения поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать», — подчеркнул президент республики. Тут же Алиев назвал присоединение Азербайджана к СССР «российским вторжением и оккупацией».

Тезис об «оккупации» СССР разнес в своем Telegram-канале Борис Рожин. «По логике Алиева, он — сын оккупанта, так как его отец в роли руководителя местного филиала КГБ „оккупировал" Азербайджан», — констатировал военный эксперт. По мнению Рожина, ответ на истерики в Баку будет немного не тот, которого ожидает Алиев. Но, собственно, это уже происходит, добавил он, намекнув на удары по объектам SOCAR. «За русофобию придется платить», — подчеркнул специалист.

Переговоры Алиева и Зеленского: последние и будущие Киев высказывания партнера из Баку, очевидно, очень порадовали, хотя пока никаких публичных комментариев на этот счет ни Зеленский, ни его окружение не делали.

Но, вполне вероятно, скоро президент Украины сможет похвалить Алиева лично. По крайней мере, тема визита Зеленского в Азербайджан активно обсуждается. Об этом на днях рассказал посол Украины в республике Юрий Гусев.

«Мы работаем над тем, чтобы визит нашего президента и встречи наших лидеров переходили в конкретные совместные проекты, которые укрепляют дружбу и сотрудничество между нашими народами. Но я не могу сказать, что мы можем анонсировать визит, пока не могу», — пояснил он в интервью Haqqin.az. Тут же дипломат напомнил о встрече Алиева и Зеленского в начала 2022-го. Переговоры тогда, по его оценке, были «теплыми». В первой половине августа президенты Азербайджана и Украины созванивались, чтобы обсудить и осудить удары России по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR, расположенной в Одесской области.

В местном издании «Страна» после интервью Алиева принялись рассуждать об «азербайджанском фронте» и мотивах такого поведения Баку. Глобальной причиной, по оценке журналистов, выглядит стремление Азербайджана минимизировать влияние России на Южном Кавказе и играть ключевую роль в проектах по запуску обходящих Россию логистических коридоров из Азии в Европу. «На Украине распространено мнение, что Кремль сейчас готовит почву для нападения на Азербайджан. Однако пока военный сценарий выглядит невыгодным для обеих сторон. Кроме того, у Кремля развивается переговорный процесс с Трампом, который недавно принимал у себя Алиева и Пашиняна, торжественно объявив о завершении войны между Ереваном и Баку. И нападение на Азербайджан могло бы отношения Путина и Трампа разрушить», — пояснили авторы материала.

Как ответили президенту Азербайджана в России По оценке политолога и публициста Никиты Подгорнова, в случае с Алиевым нужно четко понимать одну вещь: это не сильно субъективный (или даже суверенный) персонаж.

«Его политика по отношению к Москве — это что там надует с Босфора или еще откуда-то. Бывшие союзные республики умело торгуют своим суверенитетом, как в пользу Москвы, так и против. Это как данность. <…> Ничего страшного в этом нет. Вопрос кадровый. Функциональный», — подчеркнул специалист.

Нужно отработать Азербайджан и эту линию. Направить туда ресурсы. Что уже, как мне кажется, сделано. Ильхам Гейдарович как раз ощущает ответные действия Москвы. Оттого ему так дискомфортно. Эта линия вполне рутинная. Никита Подгорнов

По мнению Подгорнова, если бы не фактор СВО, то в России из-за агрессивных выпадов Баку не тревожились бы и вовсе: «Потому что такое решается в рабочем режиме». «У них свой интерес в том, чтобы давить на Москву. Но нельзя допустить, чтобы они в этом интересе заходили слишком далеко. <…> Хорошенько нас может покусать только самый богатый и сильный. А все, что равное нам или меньше, в рабочем режиме отразим», — выразил уверенность политолог.

А про «оккупацию СССР» — это господину Мединскому на зубок. Как орешек отщелкает эту глупость. Никита Подгорнов

В Госдуме после речей Алиева предупредили, что российская сторона делает выводы и прекрасно осознает, что обольщаться в отношении Азербайджана и представлять эту страну партнером не стоит. Продолжать так считать было бы недоразумением, убежден депутат Константин Затулин. По его оценке, интервью Алиева стало самым что ни на есть выпадом против России.

«То, что украинский конфликт Алиев назвал вторжением, уже прямой выпад в адрес России», — указал он в беседе с Lenta.ru. «Что касается признания территориальной целостности Украины, то здесь Алиев не грешит против истины: Азербайджан занимал эту позицию еще с возвращения Крыма, просто не озвучивал ее так назойливо, как сейчас», — отметил парламентарий. По словам Затулина, Азербайджан с самого начала придерживался позиции, отличной от российской, а порой даже враждебной. Но до определенного момента Баку сдерживало понимание выгод от сотрудничества с Москвой. Теперь все изменилось — и у них есть поддержка от США, так что посредник в лице РФ больше не нужен.