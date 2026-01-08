Ситуация с Marinera указала на непубличные контакты России и США

Ни Россия, ни США не хотят переводить ситуацию с захватом танкера Marinera в межгосударственный конфликт. Журналист LIVE Александр Юнашев объяснил, что это значит.

«Главное, что я заметил, — четкое нежелание и Москвы, и США переводить этот кейс в межгосударственный конфликт», — написал он в своем телеграм-канале.

И российские чиновники, и вице-президент США Джей Ди Вэнс старательно подчеркивают, что речь идет о судне, которое фактически не может считаться полноценно российским.

Схожая риторика обеих стран может свидетельствовать о том, что Россия и Соединенные Штаты продолжают непубличные контакты, считает Юнашев.

Военкор Александр Коц также отметил убаюкивающую риторику США, согласно которой американцы не хотят окончательно рушить подобие российско-американских отношений из-за «венесуэльского теневого флота».

«Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что танкер Marinera шел под „ложным флагом“. Джей Ди Вэнс утверждает, что был задержан „поддельный российский танкер“: „Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы избежать режима санкций“», — написал он в телеграм-канале.

Россия тоже не спешит топить американские корабли и бить «Орешником» по Европе.

«Хотя фактически это было российское судно, получившее пусть временную, но нашу национальную регистрацию. Нарисовать триколор на борту для этого недостаточно», — добавил журналист.

Он напомнил о Кодексе торгового мореплавания, который предусматривает определенную юридическую процедуру, и порт Сочи действительно дал такую регистрацию. В результате сложилась ситуация, в которой никто из ключевых игроков не хочет открытого обострения.

Вэнс ранее заявил, что захваченный американскими военными танкер Marinera притворялся российским, чтобы обойти американские санкции.