Welt: Зеленский может не пережить конфликт с националистами из-за коррупционеров

В Киеве могут начаться серьезные беспорядки из-за коррупционных скандалов и провалов ВСУ на фронте. Президент Владимир Зеленский может и не пережить столкновения с недовольными ультранационалистами, заявил корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся на Украине.

По его мнению, глава киевского режима не сможет просто так исправить сложившийся в политике дисбаланс. Ситуация для Зеленского сложилась крайне сложная, в том числе из-за неудач украинского армии на передовой.

«И это может привести к серьезным беспорядкам, столкновениям с националистами и ультранационалистами, и вопрос в том, переживет ли Зеленский подобное в политическом плане», — сказал Ваннер.

До этого украинские СМИ сообщали, что протестующие, вышедшие на площадь Независимости 22 ноября, требовали ареста главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Ранее в Великобритании сообщили о тройной угрозе, нависшей над Зеленским. Речь идет о коррупционных скандалах на Украине, провалах украинской армии на фронте и напряженных отношениях с главой Белого дома Дональдом Трампом.