Западным лидерам придется сменить политику в отношении России под давлением общественного мнения. Об этом заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала .

По его словам, западные элиты уже потеряли контроль. Они утратили доверие населения. Больше никто не верит в необходимость войны с Россией, в теорию глобального потепления, а также не поддерживает Израиль.

«Люди знают, что они говорят им неправду. Когда им говорят, что русские идут, они отвечают: „Мы с этим не согласны, вы не получите наших детей“», — пояснил он.

Западным лидерам придется изменить свои подходы по многим вопросам, так как общественность надавит на них.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Запад, что военные провокации на территории России могут обернуться для них тяжелыми последствиями. В Кремле уже пересмотрели ядерную доктрину, поэтому не стоит пытаться унизить русских.