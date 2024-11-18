Ситуация абсурдная до безобразия. Зачем абхазской оппозиции захватывать ТВ?

Информационный центр президента Абхазии сообщил, что протестующие попытались захватить государственное телевидение. Насколько это реально и к чему может привести, рассказал 360.ru военный эксперт, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Он назвал ситуацию в республике абсурдной до безобразия.

«России надо активно включиться в нейтрализацию всех этих событий, когда пророссийские оппозиционеры пытаются захватить власть у пророссийской власти. Смешно? Смешно», — заявил эксперт.

Собеседник 360.ru добавил, что оппозиция продолжит попытки захвата, если власть не примет жесткие меры. Он напомнил, что Абхазия полностью зависит от России финансово.

«То есть фактически содержанты на нашей шее. И они показывают внутренние разборки, в которые, на мой взгляд, примешивается и иностранное влияние — на фоне того, что Грузия отвернулась от Запада», — отметил Михайлов.

Он подчеркнул, что оппозиция хочет захватить телевидение, чтобы показать силу, а на самом деле абхазские телеканалы никто не смотрит даже в самой республике.

Ранее абхазская оппозиция предложила властям компромисс. Она сообщила, что согласится на назначение нынешнего вице-президента исполняющим обязанности главы государства, если премьер-министром станет кандидат от протестующих.