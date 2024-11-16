Систему «все включено» в Турции назвали вредной для здоровья
Президент АМО Турции заявил о вреде формата «все включено» для туристов
Популярная в турецких отелях система «все включено» плохо влияет на путешественников. Из-за нее туристы редко выходят из отеля и много едят, заявил РИА «Новости» президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу.
По его словам, такой отдых только вредит здоровью.
«Не выходить из отеля и постоянно кушать. Это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны», — объяснил эксперт.
Устаоглу предложил вместо популярного формата организовывать работу двух-трех небольших ресторанов, где посетители могли бы выбрать блюда по «своему вкусу и карману». Он также сравнил отели системы «все включено» с промышленными объектами, где сотрудники круглосуточно бегают с подносами.
Ранее отельер усомнился в том, что после отмены формата в Турцию перестанут ездить российские туристы. Владельцы гостиниц устали от системы «все включено», и ситуация вокруг нее вызывает беспокойство, подчеркнул Устаоглу.