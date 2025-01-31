Сирийские силовики задержали двоюродного брата Асада

Занимавшего пост главы службы политической безопасности в сирийской провинции Деар и бывшего бригадного генерала Атефа Наджиба задержали службы безопасности страны. Как сообщила газета Al Watan , свой пост бывший силовик занял благодаря родству с экс-президентом Башаром Асадом, которому приходится двоюродным братом.

Новые власти Сирии разыскивали Наджиба в рамках расследований преступлений против сирийского народа. В частности, его заподозрили в пытках заключенных. Нашли бывшего генерала в провинции Латакия.

«В ходе операции управления общей безопасности в провинции Латакия с помощью военных был задержан бригадир Атеф Наджиб, который занимал пост главы управления политической безопасности в Дераа», — заявили в пресс-службе сил безопасности Сирии.

В ведомстве отметили, что уже передали Наджиба гражданским властям и в ближайшее время он предстанет перед судом.

В минувшую среду, 29 января, стало известно, что новые власти Сирии заговорили о выдаче бывшего лидера страны Башара Асада. Источники агентств Reuters заявили, что такое требование на встрече с заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым выдвинул провозгласивший себя президентом переходного периода глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа.