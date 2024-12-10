Сирийские повстанцы повесили брата Башара Асада на площади — СМИ
Alkhali24: боевики казнили брата Башара Асада
Свергнувшие президента Башара Асада сирийские повстанцы публично казнили его двоюродного брата Асада Сулеймана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил Alkhali24, официально информацию не подтверждали.
По данным издания, Сулеймана Асада повесили на подъемном кране. Его тело бросили в ближайшую тюрьму в Латакии.
Авторы публикации указывают, что «сирийцы отомстили» Сулейману Асаду за его действия — брат бывшего президента страны возглавлял силы национальной обороны. Взявшие власть радикалы считают, что под руководством Сулеймана Асада правительственные силы неправомерно заключали в тюрьмы противников режима.
Представители повстанцев также заявили, что Башар Асад построил по всей Сирии целую сеть таких тюрем. Одной из них они назвали Сайеднаю, передавал CNN.
Режим Башара Асада в Сирии пал 8 декабря. Он покинул пост президента. Сирийские вооруженные группировки заняли все крупные города страны. Сегодня, 10 декабря, новые власти Сирии приказали вооруженным формированиям покинуть города.