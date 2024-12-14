Сирийские повстанцы нашли огромные запасы «наркотика джихада»

В сирийском городе Дума повстанцы обнаружили крупную лабораторию, где наркодилеры производили вещество каптагон, которое называют «наркотиком джихада» и «кокаином для бедных». Об этом сообщило агентство Reuters .

Представители оппозиции рассказали, что нашли тысячи таблеток. На многих из них стоял логотип в виде двойного полумесяца или слово Lexus. Наркодилеры фасовали таблетки в предметы мебели, декоративные камешки и фрукты, которые сложили на поддоны, отметило издание.

«Они готовы к экспорту», — объяснил один из представителей оппозиции.

В помещении также находились емкости с различными химикатами, произведенными в Великобритании, Китае, Индии, Омане, Саудовской Аравии и Ливане. Повстанцы подчеркнули, что это не первая нарколаборатория, обнаруженная после свержения режима президента Башара Асада.

Ранее газета The Washington Post сообщила о найденных в резиденции сирийского экс-лидера элитных машинах и предметах роскоши. Повстанцы вынесли из его дома брендовые сумки, предметы интерьера и люксовую одежду.