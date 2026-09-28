Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В понедельник 28 сентября в Москве ожидается до +19 градусов без осадков. Об этом заявила специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с РИА «Новости» .

«Ночью в понедельник в Москве ожидается небольшой дождь, в утренние часы город может накрыть туман. Днем в столице при переменной облачности осадков не прогнозируется», — заявила она.

По словам синоптика, ночью в Москве столбики термометров опустятся до +8-10 градусов, днем ожидается +18-19 градусов. Ветер подует с переменных направлений, скорость составит 2-7 метров в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал пятницу 26 сентября самым холодным днем в Москве с начала осени. Термометры на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксировали похолодание до +12,2 градуса. На синоптическую ситуацию повлиял гребень антициклона с востока.