Синод в Грузии определил кандидатов в патриархи

Священный Синод Грузии выбрал кандидатами на пост католикоса-патриарха местоблюстителя Шио, а также епископов Иова и Григола. Об этом рассказал руководитель службы грузинской патриархии по связям с общественностью, дьякон Андриа Джагмаидзе.

«Сегодня было определение кандидатов. Было выявлено три кандидата. Это местоблюститель Шио, владыка Иов и владыка Григол», — процитировал его ТАСС.

Джагмаидзе сообщил, что местоблюститель умершего патриарха Илии II, Шио, получил 20 голосов, владыки Иов и Григол набрали по семь. Пока дату расширенного собрания, где из трех кандидатов выберут будущего главу церкви, не определили.

Католикос-Патриарх Грузии Илия II скончался 17 марта в 93 года. Его похоронили 22 марта в Сионском соборе Тбилиси. По уставу, нового патриарха должны выбрать в течение 40-60 дней после смерти главы церкви.

В конце марта тысячи людей приехали в Тбилиси на панихиду по патриарху Грузии. Для участия в траурных мероприятиях предоставили бесплатный транспорт из регионов.