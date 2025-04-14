Запад начал отходить от безоговорочной поддержки Украины. Об этом главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Они в общем-то дают заднюю, я имею ввиду Запад по сравнению с тем, как они вели себя все предыдущие три года, это довольно-таки очевидно», — сказала она.

По мнению Симоньян, Украине уже больше не на что рассчитывать, и они будут «стараться сделать что-то такое впечатляющее». Она отметила, сейчас «все ведет» к завершению вооруженного конфликта на Украине.

Журналистка предположила, что в 2025 году закончится противостояние, поэтому странам Запада нужно начинать дружить с Россией.

Ранее Симоньян предрекла превращение удара по Сумам в «новую Бучу», чтобы продлить конфликт. По ее мнению, это сделают с поддержкой прессы, чтобы впечатлить президента США Дональда Трампа.