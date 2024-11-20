Британская журналистка пыталась прорваться к Лаврову на саммите в Бразилии

Журналистка британского телеканала Sky News на саммите G20 в Бразилии пыталась прорваться без приглашения к главе МИД РФ Сергею Лаврову, чтобы задать ему вопросы. Об этом сообщила «Российская газета» .

На пресс-конференцию Лаврова изначально пригласили только российских и бразильских журналистов. Их коллега из Великобритании выяснила, где будет проходить мероприятие и прибыла к месту проведения со съемочной группой телеканала.

Представители российской стороны пошли ей на встречу и позволили присутствовать на выступлении министра. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова передала решение о допуске британки корреспондентам из министерского пула, поставив вопрос о допуске женщины на голосование. Большинство с этим согласилось.

Журналистку Sky News при этом предупредили, что Лавров не уделит много времени на общение с прессой, так как сразу отправится в аэропорт после конференции. По этой причине он не ответит на вопросы британки. Последнюю это не смутило, она попыталась прорваться к Лаврову, но безуспешно.

Ранее Лавров удивился повышенному вниманию его рукопожатию с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G20.