Симоньян высказала переживания за жизнь Трампа

Жизнь президента США Дональда Трампа может оказаться под угрозой из-за проводимой им политики, заявила главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Об этом журналистка предупредила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», сообщил RT .

«На Трампа смотришь — и серьезно переживаешь за его жизнь и здоровье. <…> Трамп говорит страшные вещи и возвращается в XIX век», — сказала она.

Журналистка объяснила эту точку зрения тем, что американский лидер начал отказываться от введения серьезных санкций против России, на которых настаивает госсекретарь США Марко Рубио, поступая тем самым не так, «как принято». Симоньян добавила, что ранее независимую политику вел только Джон Кеннеди, который был в итоге убит.

«Я как-то сильно переживаю за его (Трампа — прим.ред.) жизнь и здоровье. И не только я», — заключила она.

Ранее главный редактор RT заявила, что уехавшие из России люди совершили ошибку в своих расчетах и столкнулись с трудностями.