Симоньян призвала учить китайский язык

Китай в ближайшие годы будет оставаться мощнейшей экономикой и в целом двигателем прогресса, поэтому необходимо учить китайский язык. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, видео ее выступления опубликовал RT .

Симоньян выступила на презентации третьего сезона проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» в Казани, который проходит в рамках саммита БРИКС. Она рассказала, что ее дети с детства изучают китайский язык и уже свободно говорят на нем.

По ее словам, Китай является древнейшей мировой цивилизацией. Кроме того, в ближайшее время эта страна останется также мощнейшей экономикой мира.

«Двигателем роста экономического, вообще прогресса с этой точки зрения (как это умеет именно сейчас только Китай), будет оставаться Китай. С этой точки зрения не учить китайский как раз недальновидно, а учить китайский нужно», — заявила медиаменеджер.

Ранее китаевед Алексей Маслов объяснил, почему брак с китайцем окажется сомнительным удовольствием для россиянки из-за проблем, связанных именно с проживанием в этой стране.