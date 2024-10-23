Симоньян призвала учить китайский язык
Симоньян: китайский язык нужно учить, ведь Китай останется двигателем прогресса
Китай в ближайшие годы будет оставаться мощнейшей экономикой и в целом двигателем прогресса, поэтому необходимо учить китайский язык. Об этом заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, видео ее выступления опубликовал RT.
Симоньян выступила на презентации третьего сезона проекта «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина» в Казани, который проходит в рамках саммита БРИКС. Она рассказала, что ее дети с детства изучают китайский язык и уже свободно говорят на нем.
По ее словам, Китай является древнейшей мировой цивилизацией. Кроме того, в ближайшее время эта страна останется также мощнейшей экономикой мира.
«Двигателем роста экономического, вообще прогресса с этой точки зрения (как это умеет именно сейчас только Китай), будет оставаться Китай. С этой точки зрения не учить китайский как раз недальновидно, а учить китайский нужно», — заявила медиаменеджер.
Ранее китаевед Алексей Маслов объяснил, почему брак с китайцем окажется сомнительным удовольствием для россиянки из-за проблем, связанных именно с проживанием в этой стране.