В Китае из-за острой нехватки женщин детородного возраста предлагают приглашать невест из других государств, например из России. Что ждет россиянку, решившуюся на переезд, рассказал китаевед Алексей Маслов в беседе с MK.Ru .

По его словам, брак с китайцем — сомнительное удовольствие. Такие отношения предполагают большое количество сложностей.

«Сами по себе китайские мужчины — хорошие мужья. Они ухаживают за женой, они ведут домашние дела, выполняют все, что у нас обычно возлагается на женщин», — отметил эксперт.

Однако само проживание в стране сопровождается различными проблемами. Необходимо знать язык и иметь хорошую квалификацию для достойного заработка, пояснил специалист.