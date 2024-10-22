В Китае из-за острой нехватки женщин детородного возраста предлагают приглашать невест из других государств, например из России. Что ждет россиянку, решившуюся на переезд, рассказал китаевед Алексей Маслов в беседе с MK.Ru.
По его словам, брак с китайцем — сомнительное удовольствие. Такие отношения предполагают большое количество сложностей.
«Сами по себе китайские мужчины — хорошие мужья. Они ухаживают за женой, они ведут домашние дела, выполняют все, что у нас обычно возлагается на женщин», — отметил эксперт.
Однако само проживание в стране сопровождается различными проблемами. Необходимо знать язык и иметь хорошую квалификацию для достойного заработка, пояснил специалист.
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