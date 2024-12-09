Симоньян призвала не скрывать последствия ситуации в Сирии для России

Произошедшая в Сирии смена власти непременно отразится на России. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Ее процитировало РИА «Новости» .

«Очень жалко Сирию, очень жалко кровь, которая уже была пролита там, нашей и не нашей, которая будет пролита. И давайте не будем прикрываться и делать вид, что это не так. Для нас это потери тоже, репутационные как минимум», — сказала она.

В будущем, по мнению Симоньян, Россия выиграет от сложившейся ситуации, однако осадок останется. США она предрекла серьезные проблемы. Главред RT заявила, что Америка привыкла растить отцеубийц, которые впоследствии оборачиваются против нее.

Президент США Джо Байден признал, что сменой режима в Сирии могут воспользоваться террористы. Несмотря на это, он назвал отставку Башара Асада актом справедливости.