Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась историей о подарке от президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он вручил ей фигурки, на которых они с супругой изображены в образах супергероев.

Эти фигурки стали символом поддержки Мадуро среди жителей Венесуэлы, которые сейчас выходят с ними на демонстрации.

«Николас Мадуро еще осенью передал мне вот такие фигурки себя и своей жены Силии. В Венесуэле это супергерои — „Супербиготе (супер усы) и его железный кулак“ и „Силита“» — написала она в своем телеграм-канале.

Сейчас в Венесуэле люди выходят на митинги с такими куклами в поддержку Мадуро.

США провели военную операцию в Каракасе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были арестованы и вывезены из страны. В суде Нью-Йорка их обвинили в наркотерроризме, контрабанде кокаина в США и незаконном хранении оружия.

Официальный телеграм-канал президента Венесуэлы Николаса Мадуро регулярно ведет отсчет дней с момента похищения лидера республики и его супруги Силии Флорес.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА «Регнум» Марина Ахмедова отметила, что президент США Дональд Трамп фактически провозгласил себя вершителем судеб, утверждая, что будет оценивать всех на основе собственных моральных принципов.