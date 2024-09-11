Главного редактора RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариту Симоньян объявили одним из ключевых игроков гибридной конфронтации со странами Запада. Газета The Washington Post назвала ее королевой тайных информационных войн.

«Знакомьтесь, Маргарита Симоньян, королева тайных информационных войн России», — заявила глава московского офиса газеты Робин Диксон.

Журналистка припомнила выступление Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», в котором она рассказала о «партизанских проектах» за рубежом. Диксон заявила, что главред RT заняла центральное место в глобальной дезинформационной операции Кремля в рамках гибридной войны России с Западом.

Она рассказала также о биографии журналистки и годе жизни в США. Вспоминая то время, Симоньян критиковала американскую систему образования и сохранение идеи о «красной угрозе».

Другое американское издание, Newsweek, объявило Симоньян «медиакоролевой Путина». В ответ россиянка призвала не подкармливать ее тщеславие.