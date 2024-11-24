Симоньян объяснила, почему роль Трампа в российском инфополе переоценена
Симоньян: роль Трампа в инфополе России переоценили, он уже обманул наши надежды
В российском информационном пространстве переоценили роль избранного президента США Дональда Трампа. Такую оценку в интервью ведущему 360.ru Михаилу Ракитскому дала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Этот срок Трампа на посту американского лидера — уже второй, указала журналистка. И когда его избрали первый раз, в 2016 году, это, как и в 2024-м, вызвало много положительных реакций.
Вместе с тем, по ее мнению, стоит признать, что роль политика очевидно переоценивают.
«[Роль Трампа] переоценена. Потому что он уже был президентом. Я сама помню, как страшно радовалась, когда он был президентом. И он наши надежды обманул. А мы, девушки, знаем, что, если тебя обманывают один раз, обманут и второй», — пояснила главред RT.
Также Симоньян объяснила, зачем Демократической партии потребовалось разрешить наносить удары дальнобойным оружием по России. Версия о том, что делалось это ради того, чтобы лишить Трампа рычагов давления для решения конфликта, по ее мнению, выглядит наиболее правдоподобной.