Этот срок Трампа на посту американского лидера — уже второй, указала журналистка. И когда его избрали первый раз, в 2016 году, это, как и в 2024-м, вызвало много положительных реакций.

Вместе с тем, по ее мнению, стоит признать, что роль политика очевидно переоценивают.

«[Роль Трампа] переоценена. Потому что он уже был президентом. Я сама помню, как страшно радовалась, когда он был президентом. И он наши надежды обманул. А мы, девушки, знаем, что, если тебя обманывают один раз, обманут и второй», — пояснила главред RT.

Также Симоньян объяснила, зачем Демократической партии потребовалось разрешить наносить удары дальнобойным оружием по России. Версия о том, что делалось это ради того, чтобы лишить Трампа рычагов давления для решения конфликта, по ее мнению, выглядит наиболее правдоподобной.