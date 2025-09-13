Управление Соединенными Штатами начало давно осуществляться так называемым «глубинным государством», а президенту страны отведена формальная роль. Об этом говорила главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в интервью программе «Русский ковчег» на телеканале «Спас».

«В США давным-давно управляет то, что называется deep state — глубинное государство. А президент — это такая табличка на кабинете… <…> Вот есть закон, что их нужно каждые четыре года менять. <…> Вот ее и меняют», — объяснила она.

Симоньян отметила, что последним президентом США, который влиял на управление страной, был Франклин Рузвельт. Журналистка подчеркнула, что это очевидный факт для специалистов по внешней политике, но его отрицают не разбирающиеся в теме люди.

Также она вспомнила про годы правления Барака Обамы, который изначательно обещал закрыть тюрьму в Гуантанамо. После него президентами США были Джо Байден и Дональд Трамп, однако никто из них ее не закрыл, потому что это не в их силах, резюмировала Симоньян.

