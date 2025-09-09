«Вышла из наркоза и грызу шоколадку». Появились подробности о состоянии здоровья Симоньян

Симоньян призналась, что вышла из наркоза и теперь уповает только на Бога

Фото: РИА «Новости»

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян вышла на связь из больницы, где ей провели операцию. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите.  Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», — написала Симоньян.

Журналистка призналась в личном блоге, что остальное в руках Господа Бога, на которого она будет уповать.

Ранее Симоньян рассказала в прямом эфире, что неделю назад ей  диагностировали тяжелое заболевание.

При этом журналистка не уточнила, о какой болезни идет речь, но вспомнила о героинях «Молодой гвардии», замученных гитлеровцами. Советским девушкам сначала наживую отрезали грудь, а потом убили.

Интересно

Операцию по удалению молочной железы, или мастэктомию, могут провести, если пациентке диагностировали злокачественную опухоль, саркому молочной железы или гнойное воспаление молочной железы.

Супруг журналистки, режиссер Тиграна Кеосаяна до сих пор находится в коме. В июле Симоньян рассказывала, что улучшений пока нет.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте