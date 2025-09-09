«Вышла из наркоза и грызу шоколадку». Появились подробности о состоянии здоровья Симоньян

Симоньян призналась, что вышла из наркоза и теперь уповает только на Бога

Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян вышла на связь из больницы, где ей провели операцию. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале .

«Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», — написала Симоньян.

Журналистка призналась в личном блоге, что остальное в руках Господа Бога, на которого она будет уповать.

Ранее Симоньян рассказала в прямом эфире, что неделю назад ей диагностировали тяжелое заболевание.

При этом журналистка не уточнила, о какой болезни идет речь, но вспомнила о героинях «Молодой гвардии», замученных гитлеровцами. Советским девушкам сначала наживую отрезали грудь, а потом убили.