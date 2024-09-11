Симоньян дала совет пришедшим с обыском агентам ФБР

Агенты ФБР могли найти в интернете ответы на вопросы, заданные российской журналистке при обыске в Майами. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале посоветовала американским силовикам подписаться на нее.

«Дорогое ФБР, подпишитесь на мой Telegram-канал Маргарита Симоньян из дома и узнайте все о моих любимых блюдах — с фотографиями и рецептами!» — заявила она.

Вооруженные сотрудники ФБР пришли с обыском к сотруднице телеканала в Майами. Женщина рассказала коллегам из RT, что ей не разрешили одеться, избили и провели пятичасовой допрос.

По ее словам, силовиков интересовали источники финансирования издания, ее переписки с руководством, информация о Симоньян, в том числе ее личные качества и кулинарные предпочтения. После освобождения журналистка при поддержке консула уехала из США.