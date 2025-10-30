The Sun: в Эстонии сбили БПЛА над военной базой

Силы НАТО нейтрализовали беспилотник над военной базой в Эстонии. Об этом со ссылкой на Силы обороны республики сообщила газета The Sun .

По ее данным, дрон уничтожили 17 октября возле базы 2-й пехотной бригады Camp Reedo, однако никаких следов БПЛА обнаружить не удалось. Военный объект находится в 50 километрах от российской границы.

Пресс-секретарь Генштаба Сил обороны Эстонии Лийс Ваксманн заявила, что беспилотник поразили с помощью противодронового ружья. Эстонские военные и полиция пытались найти сбитый БПЛА, но поиски не дали результатов.

Ранее Североатлантический альянс усилил разведку в Балтийском и Черном морях. Блок продолжил наращивать военный потенциал на границах с Россией — в страны Прибалтики, Черноморского региона и Польши перебросили дополнительный контингент.

По словам замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константина Воронцова, там усилили многонациональные батальонные тактические группы и формирования бригадного уровня.