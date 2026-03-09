Иран нанес удар по вертолетной авиабазе США в Кувейте

КСИР объявил о поражении 11 целей на вертолетной базе США в Кувейте

Военно-морской флот Корпуса стражей Исламской революции успешно поразил беспилотниками и крылатыми ракетами американскую вертолетную базу в Кувейте. Об этом со ссылкой на заявление армии сообщила телерадиокомпания Ирана ( IRIB ).

В зону поражения попали 11 важных целей, включая склады с топливом, взлетные площадки, логистические и инфраструктурные объекты авиабазы. После удара американские военные покинули территорию площадки.

Пресс-служба КСИР также сообщила об успешном уничтожении американской радиолокационной станции раннего предупреждения, расположенной на территории Израиля и входящей в общую систему противоракетной обороны США на Ближнем Востоке.

В понедельник, 9 марта, представитель Корпуса стражей Исламской революции объявил о нанесении ударов сверхтяжелыми и гиперзвуковыми ракетами по военным объектам США на Ближнем Востоке, а также по территории Израиля. Он подчеркнул, что атаки прошли в рамках 30-го этапа операции «Правдивое обещание — 4», организованной в качестве ответа на агрессию американцев и их союзников в регионе.