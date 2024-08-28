Серию терактов предотвратили в Ингушетии

ФСБ: шесть человек задержали по подозрению в подготовке терактов в Ингушетии

В Ингушетии предотвратили серию терактов, силовики задержали шесть местных жителей. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«В результате проведенных мероприятий в городе Назрань и селе Кантышево выявлены и задержаны шесть местных жителей, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации», — указали в ведомстве.

Как уточнили в ФСБ, задержанные являются гражданами России. По данным ведомства, подозреваемые планировали совершить ряд диверсий и терактов против правоохранителей и религиозных объектов. Известно о подготовке задержанных к нападению на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.

У них нашли самодельную взрывчатку и компоненты для ее изготовления, огнестрельное и холодное оружие. Также у задержанных была символика террористической организации и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.

Они уже дали признательные показания, следователи возбудили уголовные дела.

Недавно теракт предотвратили в Москве. Его планировал устроить 27-летний сторонник «Русского добровольческого корпуса»*.

*РДК признан в России экстремистской организацией, ее деятельность и символы на территории страны запрещены.