Политолог Ордуханян назвал массовые беспорядки в Лос-Анджелесе происками демократов

За массовыми беспорядками в Лос-Анджелесе могут стоять политические противники Дональда Трампа в лице демократов. Таким мнением поделился политолог и американист Рафаэль Ордуханян в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

«Мы видим, что демократическая партия перегруппировалась и наносит ответный удар. Это внутриполитическая повестка, это выступления против Трампа и его администрации с целью дискредитации», — считает специалист.

Он также добавил, что происходящие в США события могут послужить окном возможностей для России. Трамп на фоне беспорядков в своей стране будет в меньшей степени заинтересован поддержкой киевского режима, предположил Ордуханян.