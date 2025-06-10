За массовыми беспорядками в Лос-Анджелесе могут стоять политические противники Дональда Трампа в лице демократов. Таким мнением поделился политолог и американист Рафаэль Ордуханян в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
«Мы видим, что демократическая партия перегруппировалась и наносит ответный удар. Это внутриполитическая повестка, это выступления против Трампа и его администрации с целью дискредитации», — считает специалист.
Он также добавил, что происходящие в США события могут послужить окном возможностей для России. Трамп на фоне беспорядков в своей стране будет в меньшей степени заинтересован поддержкой киевского режима, предположил Ордуханян.
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