Военный эксперт Арзанов назвал отношения Пашиняна и ААЦ игрой престолов

Военный эксперт, член президиума «Офицеров России», полковник в запасе Левон Арзанов прокомментировал отношения Армянской апостольской церкви и премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам специалиста, ААЦ считает деятельность Пашиняна угрозой национальной безопасности и суверенитету государства. Высказываемая церковью позиция отражает настроения значительной части армянского общества.
«Священники, как истинные патриоты, они видят в Пашиняне угрозу целостности Армении», — отметил аналитик.
Он также отметил, что премьер-министр видит в ААЦ угрозу своей власти. Взаимоотношения сторон Арзанов назвал обычной игрой престолов.
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