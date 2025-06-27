Военный эксперт Арзанов назвал отношения Пашиняна и ААЦ игрой престолов

Военный эксперт, член президиума «Офицеров России», полковник в запасе Левон Арзанов прокомментировал отношения Армянской апостольской церкви и премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, ААЦ считает деятельность Пашиняна угрозой национальной безопасности и суверенитету государства. Высказываемая церковью позиция отражает настроения значительной части армянского общества.

«Священники, как истинные патриоты, они видят в Пашиняне угрозу целостности Армении», — отметил аналитик.

Он также отметил, что премьер-министр видит в ААЦ угрозу своей власти. Взаимоотношения сторон Арзанов назвал обычной игрой престолов.