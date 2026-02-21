Правоохранители, проводившие операцию по задержанию Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, брата британского короля Карла III, перед рейдом отключили внутреннюю IT-систему полиции графства Норфолк. Об этом осведомленные источники рассказали газете Mirror .

«По имеющимся данным, полиция Норфолка отключила внутреннюю IT-систему по всему графству, чтобы заблаговременно предотвратить утечку информации об этом историческом задержании», — говорится в статье.

Многим сотрудникам следственного центра полиции Эйлшема накануне операции запретили приходить на работу. По слухам, за несколько дней до ареста им сообщили, что в участок привезут известного человека.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций опубликовал юмористическое ИИ-видео с британским экс-принцем Эндрю. В ролике король Карл III в торжественной обстановке открывает полотно, на котором изображен его брат в момент освобождения из-под стражи.