Силовики Марокко пресекли попытку прорыва нелегалов в испанскую Сеуту

EFE: силовики Марокко остановили нелегалов из Сахары на границе с Сеутой

Несколько групп общей численностью в сотни человек совершили серию попыток прорыва в испанский город Сеута. Нелегалов заблокировали сотрудники силовых структур Марокко, сообщило агентство EFE .

По данным журналистов, правоохранители применили для разгона толпы мигрантов слезоточивый газ и получили поддержку с воздуха от вертолетов. Столкновения произошли в трех километрах от города Фнидек в горной местности.

В ходе противостояния службы безопасности Марокко задержали 30 человек. Все они оказались мигрантами из стран, расположенных к югу от Сахары.

На место прибыли сотрудники полиции с собаками для поиска остальных нелегалов, укрывшихся в районе.

Власти Марокко перебросили на границу с Сеутой крупную группировку сил безопасности, чтобы предотвратить новую попытку нелегального проникновения в испанский полуанклав после массового нашествия нелегалов, в котором погиб 141 человек.

Испания отправила на побережье подразделения гражданской гвардии и полиции для противодействия массовому проникновению нелегалов. В начале этой недели власти Марокко объявили о постройке четырехметровой стены между приграничным Фнидеком и испанской Сеутой.