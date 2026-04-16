Сильный пожар разгорелся на одном из двух действующих НПЗ в Австралии

Мощный пожар разгорелся на одном из нефтеперерабатывающих заводов Австралии. Об этом сообщил новостной сайт ABC News .

НПЗ Viva Energy находится в городе Джилонг в штате Виктория. Он специализируется на на производстве бензина, дизельного топлива, сжиженного нефтяного газа и авиационного топлива, в день завод может перерабатывать до 120 тысяч баррелей нефти.

«Значительный пожар вспыхнул в одном из двух действующих в настоящее время нефтеперерабатывающих заводов Австралии, жителям в некоторых частях Джилонга велели оставаться в помещениях из-за дыма», — отметили в сообщении.

По данным издания, сообщения о взрывах поступило в 23:05 по местному времени (16:05 по московскому). Пока пожарным не удалось локализовать огонь, данных о пострадавших не поступало.

В марте на территории нефтеперерабатывающего завода Samref в Саудовской Аравии рухнул дрон. Власти провели оценку ущерба.