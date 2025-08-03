Сильные дожди вызвали потоп в столице Турции

Ночной ливень вызвал наводнение в некоторых районах Анкары. Потоп настиг подземные переходы и улицы, а также дома, склады и рабочие места людей, сообщил турецкий телеканал TRT Haber .

Городская канализация не справилась с объемом осадков и вышла из строя. Водителям пришлось трудно из-за больших луж, некоторые машины оказались повреждены и затоплены. Жителей, оказавшихся в ловушке, эвакуировали в безопасные районы.

Также из-за шторма в районах Кечиорен и Чанкая упали деревья, а в микрорайоне Дженгизхан сорвало крышу здания.

Ранее стало известно, что потоп случился в Краснодарском крае. После сильных дождей вышла из берегов река Дефань. Вода зашла в жилые дома и затопила дороги, перекрыв проезд по трассе М-4 «Дон».