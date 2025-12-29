«Сильно разочаровался». В США оценили исход переговоров Трампа и Зеленского

Надежды президента Украины Владимира Зеленского на демонстрацию поддержки со стороны американского лидера Дональда Трампа во время встречи во Флориде не оправдались. Об этом сообщила британская газета Financial Times .

«Если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он должно быть сильно разочаровался», — написал автор статьи.

По данным газеты, Трамп вернулся к своей стратегии равноудаленности в украинском вопросе. Автор отметил, что президент США, отвечая на вопросы журналистов, очевидно занимал нейтральную сторону, уводя от провокационных вопросов относительно действий России.

Кроме того, непосредственно перед началом переговоров Трамп созвонился российским коллегой Владимиром Путиным. Их разговор длился более часа.