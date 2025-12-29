«Сильно разочаровался». В США оценили исход переговоров Трампа и Зеленского

FT: Зеленский разочаровался, если надеялся на безоговорочную поддержку США

PsnewZ/Keystone Press Agency
Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Надежды президента Украины Владимира Зеленского на демонстрацию поддержки со стороны американского лидера Дональда Трампа во время встречи во Флориде не оправдались. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

«Если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он должно быть сильно разочаровался», — написал автор статьи.

По данным газеты, Трамп вернулся к своей стратегии равноудаленности в украинском вопросе. Автор отметил, что президент США, отвечая на вопросы журналистов, очевидно занимал нейтральную сторону, уводя от провокационных вопросов относительно действий России.

Кроме того, непосредственно перед началом переговоров Трамп созвонился российским коллегой Владимиром Путиным. Их разговор длился более часа.

